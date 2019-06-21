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GÜNCELLEME - Para destesinin arasına 1 dolar koyarak dolandırmışlar

1 saat önce

Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da para destesinin altına ve üstüne 100, aralarına ise 1 dolar koyarak kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

GÜNCELLEME - Para destesinin arasına 1 dolar koyarak dolandırmışlar, System.String[]
Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ'da para destesinin altına ve üstüne 100, aralarına ise 1 dolar koyarak kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Alışveriş sırasında destenin altına ve üstüne 100, aralarına da 1 dolar koyup transfer sırasında paraları değiştirerek, İzmit ilçesindeki bir kuyumcunun dolandırıldığı ihbarı üzerine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Gürcistan uyruklu şüpheliler M.A. (56), M.M. (67) ve T.J'yi (52) Gebze ilçesinde bir otelde gözaltına aldı.
Zanlıların odalarında yapılan aramada 10 adet 100 dolar, 897 adet 1 dolar, 56 bin 500 lira ve 130 Gürcistan Larisi ele geçirildi.
Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin, Sakarya ve Tekirdağ'da da benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Zanlılardan T.J, Sakarya'da karıştığı benzer bir olaydan dolayı Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Tekirdağ, Gürcistan, Sakarya, Kocaeli, Güncel
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