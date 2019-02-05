Güncelleme - Paris'te Bina Yangını: 10 Ölü, 30 Yaralı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te bir binada çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, başkentin 16. bölgesinde gece yarısı bir binada çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 6'sı itfaiye eri 30 kişi yaralandı. İtfaiye
ekiplerinin yangını 6 saatte kontrol altına alabildiği, yangının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.
Paris Savcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını bildirildi.
Çevredeki iki binanın güvenlik nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:56 Kaynak: AA
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