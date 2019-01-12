Güncelleme - Paris'te Patlama

Fransa
'nın başkenti Paris
'te gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada 12'si ağır 36 kişi yaralandı.
Paris İtfaiyesi yetkililerinden Eric Moulin, olay yerinde yaptığı açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada 36 kişinin yaralandığını, bunlardan 3'ü itfaiye eri olmak üzere 12 kişinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Moulin, "Bu 12 kişi içinde ise 2 itfaiye eri ve 3 sivilin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.
Paris'te 9. bölgede sabah bir fırında önce yangın çıktı, ardından da patlama meydana geldi. Patlamanın fırın ve çevredeki binalarda ciddi hasara yol açtığı görüldü.
Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilirken, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırıldı. Ayrıca çevre binalar ve oteller de yangının büyümesi ya da başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltıldı.
"Bilanço ağır"
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner
, bilançonun "ağır" göründüğünü söyledi ancak bir sayı vermedi. İlk belirlemelere göre patlamanın kaza sonucu meydana geldiğini kaydeden Bakan, artık riskin kalmadığını belirtti.
Olay, hükümet karşıtı sarı yeleklilerin gösterilerinin hemen öncesinde yaşandı. Gösteri nedeniyle, binlerce polis Champs-Elysees Caddesi ve daha önce olayların yaşandığı diğer bölgelerde önlem almış durumda.