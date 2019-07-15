Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME- Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi
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GÜNCELLEME- Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCELLEME- Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:05 Kaynak: AA
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