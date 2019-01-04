Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Pendik Açıklarında Gemide Yangın Çıktı

Güncelleme - Pendik Açıklarında Gemide Yangın Çıktı

28 dakika önce

Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Togo bandıralı Mark isimli kuru yük gemisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Pendik sahiline polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, geminin açıkta olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamadı. Yangına, Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 06.20 sıralarında Pendik açıklarında bir kuru yük gemisinde yangın çıktığını belirterek, "Olay yerine Polis botu sevk edilmiştir. Polis botu gemide bulunan 15 mürettebatı bota alarak kurtarmış ve Kartal Limanı'na çıkarmıştır. Gemiye Kıyı Emniyeti yangın söndürme römorkörleri müdahale ediyor." dedi.

Beyrut'tan gelerek 2 Ocak'ta Pendik açıklarına demirleyen ve sahibi Türk olan kuru yük gemisindeki mürettebatın da yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Öte yandan yetkililer, şu ana kadar yangın nedeniyle çevreye zarar verecek herhangi bir durumun gözlenmediğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:51 Kaynak: AA

Polis, Pendik, Güncel
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