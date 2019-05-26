Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNCELLEME - Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

2 saat önce

Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNCELLEME - Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 110 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı deprem nedeniyle bazı kentlerdeki binalar yıkılırken, bazılarında hasar oluştu.
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Lagunas Belediye Başkanı Arri Pezo, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini kaydetti.
Yurimaguas kentinde çok sayıda eski binanın yıkıldığı ve elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.
Başkent Lima'da depremi hissedenlerin sokaklara döküldüğü belirtildi.
Deprem çevre ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Ekvador'dan da hissedildi.
Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:05 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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