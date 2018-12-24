Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Polisin Silahla Vurduğu Kayınbiraderi Yaşamını Yitirdi

Güncelleme - Polisin Silahla Vurduğu Kayınbiraderi Yaşamını Yitirdi

17 dakika önce

Şanlıurfa'da, tartıştığı kayınbiraderini silahla öldüren polis memuru tutuklandı.

Güncelleme - Polisin Silahla Vurduğu Kayınbiraderi Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Şanlıurfa'da, tartıştığı kayınbiraderini silahla öldüren polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde polis memuru E.B'nin tartışma sırasında silahla ateş ederek ağır yaraladığı kayınbiraderi öğretmen Mehmet Doğan, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haberin duyulmasının ardından Mehmet Doğan'ın yakınları hastaneye adeta akın etti.

Meslektaşları tarafından gözaltına alınan E.B'nin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde dün akşam, aynı binada yaşayan polis memuru E.B. ve öğretmen olan kayınbiraderi Mehmet Doğan arasında tartışma çıkmış, E.B'nin beylik tabancasıyla ateş ettiği Doğan ağır yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:40 Kaynak: AA

Mehmet Doğan, Şanlıurfa, Güncel
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