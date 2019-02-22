Güncelleme - Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, THKP/C Acilciler terör örgütünün faaliyetlerini ve eylemlerini önlemeye ve deşifre etmeye yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı.



Reyhanlı davasına bakan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince aranan Aykan Hamurcu'nun (47) kentte olduğuna yönelik bilgiler edinen polis ekipleri, Defne ve Samandağı ilçesi sınırındaki araştırmaları sırasında Değirmenyolu Mahallesi'ndeki sokakta şüpheli bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.



Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, beyanı doğrultusunda bombalı saldırı olayının firari sanığı Aykan Hamurcu olduğunu belirledi.



Üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan Hamurcu gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari sanığın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Reyhanlı davasına bakan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine ifade vereceği öğrenildi.



Davanın geçmişi



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 23 Şubat 2018'de karara bağlanmıştı.



Saldırının faili ve planlayıcısı olmakla suçlananlardan Nasır Eskiocak'ın da arasında bulunduğu 9 sanığa 53 kez ağırlaştırılmış müebbet, 13 sanığa da 15 ile 22 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmişti.



Duruşma sürecinde esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Aykan Hamurcu'nun da arasında yer aldığı bazı sanıkların, bombalama eyleminden haberdar olduğunun belirlenemediğini ifade ederek bu kişilerin, patlamaları gerçekleştirenlerin terör örgütü üyesi olduklarını bildiğini, bunlarla irtibat halinde bulunduklarını, talimatlarına uyduklarını ve onlara yardım ettiklerini aktarmıştı.



Firari sanıklardan Aykan Hamurcu'nun dava dosyası ayrılmıştı.

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Reyhanlı'daki Bombalı Saldırının Firari Sanıklarından Aykan Hamurcu Yakalandı

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