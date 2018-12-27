Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Rize'de Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme - Rize'de Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

59 dakika önce

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güncelleme - Rize'de Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kazım Eren Kazdal yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Koçer ve Marife Özay'a çarptı.


Kazada yaralanan Nazan Koçer Rize Devlet Hastanesine, Marife Özay ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan Rize Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni Nazan Koçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rize Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın tedavisi sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Rize, Güncel
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