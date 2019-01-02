Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Rusya'da Doğal Gaz Kaynaklı Patlama

Güncelleme - Rusya'da Doğal Gaz Kaynaklı Patlama

1 saat önce İlandır

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde, doğal gazdan kaynaklanan patlama nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 24'e yükseldi.

Güncelleme - Rusya'da Doğal Gaz Kaynaklı Patlama, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde, doğal gazdan kaynaklanan patlama nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 24'e yükseldi.

Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık sabahı doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından 24 kişinin cesedi çıkarıldı.

Magnitogorsk şehrindeki binada yerel saatle 06.00 civarında yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşılmış, bir bebek ise olaydan yaklaşık 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:29 Kaynak: AA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, Güncel
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