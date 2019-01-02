Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Rusya'daki Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 20'ye Çıktı

Güncelleme - Rusya'daki Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 20'ye Çıktı

1 saat önce İlandır

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 20'ye yükseldi.

Güncelleme - Rusya'daki Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 20'ye Çıktı, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 20'ye yükseldi.

Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından 20 kişinin cesedi çıkarıldı.

Magnitogorsk şehrindeki binada yerel saatle 06.00 civarında yaşanan patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından 8 kişinin cesedine ulaşılmış, bir bebek ise olaydan yaklaşık 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, Güncel
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