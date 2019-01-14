Güncelleme - Sahte Kimlikle Yakalanan Fetö Firarisi İş Adamı Tutuklandı
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir çiğ köfte markasının hissedarlarından iş adamı Murat Sivrikaya tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir çiğ köfte markasının hissedarlarından iş adamı Murat Sivrikaya tutuklandı. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sivrikaya, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcının sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Sivrikaya, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı. İstanbul
merkezli kurulan, Türkiye
genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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