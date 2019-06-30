Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kayboldu
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kayboldu

1 saat önce

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 19 yaşındaki genç denize girdikten sonra kayboldu.

GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kayboldu, System.String[]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 19 yaşındaki genç denize girdikten sonra kayboldu.
Alınan bilgiye göre, denize girmek için ilçeye gelen Özgür S. (19) ile kuzenleri Şahin S. (23) ve Özcan S. (25), Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkisinde suya girdikten bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine jet ski ve botların desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren ağabey ve kardeşi, cankurtaran ekiplerince kıyıya çıkarılarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kardeşlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İki kardeşin kuzeni Özgür S'yi arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalar ara veren ekiplerin, yarın arama faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:47 Kaynak: AA
Karadeniz Caddesi, Karasu, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yurtta hava durumu Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı Dışişleri Bakanlığından Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı! Libya Ordusundan açıklama: Alıkonulan Türklerden haberimiz yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 00:19:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Sakarya'da denize giren genç kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]