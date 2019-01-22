Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sakarya'da Erkek Cesedi Bulunması

Güncelleme - Sakarya'da Erkek Cesedi Bulunması

1 saat önce

Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Sakarya'da Erkek Cesedi Bulunması, System.String[]
Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Ocak Cumartesi günü Y.D'nin cesedinin yol kenarında bulunmasının ardından soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, E.T. (34), B.C. (26) ve S.D'yi (35) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Bu arada, cesette yapılan incelemelerde, Y.D'nin bir başka yerde ensesinden ateşli silahla vurularak, olay yerine bırakıldığı öğrenildi.

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda yol genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, 19 Ocak Cumartesi günü yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görmüş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekipleri, cesedin Y.D'ye (44) ait olduğunu tespit etmiş, olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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