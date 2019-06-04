GÜNCELLEME - Sakarya'da fabrika yangını
1 saat önce
Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:43 Kaynak: AA
'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Erenler
ilçesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma
ekipleri, patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı bünyesindeki 28 personel, 10 araç ve iş makineleriyle müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Fabrikanın Ramazan Bayramı
dolayısıyla kapalı olduğu öğrenildi.
Aydos Ormanı'nda yangın
Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı
Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı
TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor