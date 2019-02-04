Güncelleme - Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf üsteğmen, astsubay, uzman çavuş ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





Soruşturma kapsamında Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 6'sının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.



Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları illerden Sakarya'ya getirilmesi bekleniyor.

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