Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Güncelleme - Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

1 saat önce

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması, System.String[]
Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf üsteğmen, astsubay, uzman çavuş ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Soruşturma kapsamında Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları illerden Sakarya'ya getirilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:56 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da 2 Kadın Maç Çıkışında Bıçaklandı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sakarya Merkezli Fetö/pdy Soruşturması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]