Güncelleme - Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kale
Mahallesi'ndeki Yabancılar Çarşısı yakınında Yaşar Ş. (34) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğrayan Kemal Akkaya
(30) ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan ve çarşıda ikinci el telefon alım satımıyla uğraştığı belirtilen Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
, olayın ardından kaçan Yaşar Ş'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:16 Kaynak: AA
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