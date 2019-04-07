Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

Güncelleme - Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Güncelleme - Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'ndeki Yabancılar Çarşısı yakınında Yaşar Ş. (34) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı saldırıya uğrayan Kemal Akkaya (30) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve çarşıda ikinci el telefon alım satımıyla uğraştığı belirtilen Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Polis, olayın ardından kaçan Yaşar Ş'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:16 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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