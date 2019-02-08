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Güncelleme - Samsun'da Bir Kadının Ölü Bulunması

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2,5 yıl önce fındık bahçesinde cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Samsun'da Bir Kadının Ölü Bulunması, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2,5 yıl önce fındık bahçesinde cesedi bulunan kadının ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Acıklı Mahallesi mevkisinde, fındık bahçesine ot biçmeye giden Yaşar Akçay tarafından 6 Ağustos 2016'da bir kadına ait hayvanlarca parçalanmış ceset bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosunca özel ekip kuruldu.

Cesedin, hakkında kayıp başvurusu yapılan ve yaklaşık 3 aydır haber alınamayan Zekiye Keskin'e ait olduğunun belirlenmesinin ardından ekipler, teknik ve fiziki takip yürüttü.

Polisin, Keskin'in yakın çevresi ve arkadaşlarından görüşebileceği kişiler üzerinde yaptığı çalışmaların ardından olaya ilişkin Y.D. (37), F.D. (34), Y.E.I. (24), E.A. (30) ve Ü.K. (34) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonda E.A. Ordu'da, Y.D. Çarşamba ilçesinde, F.D. ise Ayvacık ilçesinde gözaltına alındı.

Y.E.I'nın başka bir suçtan gözaltında bulunduğu, Ü.K'nin ise Erzincan'da cezaevinde hükümlü olduğu belirlendi.

E.A, Y.D. ve F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" ve "suç delillerini gizleme ve bildirmeme" suçlarından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.D. tutuklandı.

E.A. ve F.D. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:56 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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