GÜNCELLEME - Samsun'da çarşı merkezinde yangın

Samsun
'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
İş merkezlerinin yoğun olduğu Ulugazi Mahallesi Bağdat
Sokak'taki 5 katlı apartmanın alt katında bulunan halı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binayı sardı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi
ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
Yoğun duman oluşan binanın alt katındaki iş yerinden baygın halde çıkarılan Abdullah Kaya
ile dumandan etkilenen itfaiye eri İbrahim Özbay, 112 Acil Servis
ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı.