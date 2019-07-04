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GÜNCELLEME - Samsun'da çarşı merkezinde yangın

1 saat önce

Samsun'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

GÜNCELLEME - Samsun'da çarşı merkezinde yangın, System.String[]
Samsun'da çarşı merkezinde faaliyet gösteren halı mağazasının da bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.
İş merkezlerinin yoğun olduğu Ulugazi Mahallesi Bağdat Sokak'taki 5 katlı apartmanın alt katında bulunan halı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binayı sardı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Yoğun duman oluşan binanın alt katındaki iş yerinden baygın halde çıkarılan Abdullah Kaya ile dumandan etkilenen itfaiye eri İbrahim Özbay, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:41 Kaynak: AA
İtfaiye, Samsun, Güncel
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