Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Güncelleme - Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

17 dakika önce

Samsun'un Asarcık ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güncelleme - Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Samsun'un Asarcık ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İddiaya göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin bir düğün salonundaki düğününde, "istek parçası" nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden damat Adem Demirci'yi gören anne Satı Demirci, oğlunun yanına gittiği sırada gruptakilerden biri tarafından bıçakla yaralandı.

Anne Demirci, haber verilmesi üzerine salona gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli G.S. ile bu kişiyi götüren adı henüz öğrenilemeyen minibüsün sürücüsü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kavak Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Bıçaklanarak Öldürüldü Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Erdoğan, Orhan Gencebay'ın Yeni Bestesini Duyurup İzin İstedi: Müsaade Ederseniz Kullanırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]