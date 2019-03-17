Güncelleme - Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
17 dakika önce
Samsun'un Asarcık ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun
'un Asarcık
ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, MHP
Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci
'nin oğlu Adem Demirci
'nin bir düğün salonundaki düğününde, "istek parçası" nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgayı ayırmak için müdahale eden damat Adem Demirci'yi gören anne Satı Demirci, oğlunun yanına gittiği sırada gruptakilerden biri tarafından bıçakla yaralandı. Anne
Demirci, haber verilmesi üzerine salona gelen 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesi
'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan şüpheli G.S. ile bu kişiyi götüren adı henüz öğrenilemeyen minibüsün sürücüsü, Canik
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Samsun'da yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kavak Adliyesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:21 Kaynak: AA
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