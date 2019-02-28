Güncelleme - Samsun'da Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aranan 6 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aranan 6 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 adrese operasyon düzenlendi.



Aranan şüpheliler Halil İbrahim Ç, Muhammed B.G, Abdurrahman Ö, Nezime Ö, Kadriye K. ve Büşra A. yakalandı.



Şüphelilerden Amasya Sulh Ceza Hakimliği ve Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince haklarında yakalama kararı bulunan, iki ByLock abonelik kaydı tespit edilen Abdurrahman Ö'nün örgütün Amasya'daki "emniyet mahrem imamı" olduğu öne sürüldü.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı verilen Halil İbrahim Ç'nin ise Bank Asya'da katılım hesabı, örgütle iltisaklı dernek üyeliği ve müzahir kurumlarda SGK kaydının bulunduğu belirtildi.



Zanlılardan Muhammed B.G. hakkında Çorum'da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan işlem yapıldığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek yetkisizlikle dosyasının Samsun'a gönderildiği, Merzifon Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan ve iki ByLock kullandığı belirlenen Nezime Ö'nün de Milli Eğitim Bakanlığı personeliyken ihraç edildiği öğrenildi.



Kadriye K. hakkında ise Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince iki yakalama emri bulunduğu, iki ByLock kaydı tespit edildiği belirtildi.



Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince aranan ve ByLock kaydı olan Büşra A'nın üzerinde sahte kimlik bulundu.



Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan Büşra A, Abdurrahman Ö, Nezire Ö. ve Kadriye K. adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Büşra A. ile Abdurrahman Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Kadriye K, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nezire Ö. ise SEGBİS bağlantısı aracılığıyla verdiği ifadesinin ardından Merzifon'a gönderildi.



Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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