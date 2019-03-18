Güncelleme - Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli kaçak ürünler ile kaçak sigaraların üzerine yapıştırılmak için orijinal paketlerden sökülerek temin edilmiş 247 bandrol ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli kaçak ürünler ile kaçak sigaraların üzerine yapıştırılmak için orijinal paketlerden sökülerek temin edilmiş 247 bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde belirlenen bir iş yerine ve deposuna operasyon düzenledi.



İş yerinde ve depoda arama yapan ekipler, 5 bin 538 cinsel içerikli kaçak ürün, 24 adet 100 gramlık paketlerde bandrolsüz nargile tütünü, 68 kilogram sigara filtre süngeri, 3 bin 60 doldurulmuş makaron sigara, 760 bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 5 bin 504 kutu 200'lük paketler halinde boş makaron, 2 bin 264 paket kıyılmış tütün, 200 kilogram kıyılmış açık tütün, bandrol yapıştırmada kullanılan bir sıcak hava tabancası, 2 bandrol yapıştırıcı yapışkan madde, orijinal paketlerden sökülerek temin edilmiş 247 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirdi.



Operasyonda iş yeri ruhsat sahibi İ.Y. gözaltına alındı.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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