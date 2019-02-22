Güncelleme - Samsun'da Öğretmene Silahlı Saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir öğretmene silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir öğretmene silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.



İddiaya göre, Toybelen Ortaokulunda görevli kadın öğretmen S.Ç'ye, otomobiliyle okulun bahçesine geldiği sırada pompalı tüfekle ateş açıldı.



S.Ç, aracın isabet aldığı saldırıdan yara almadan kurtuldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, çevredeki 30 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, şüphelileri ve kaçtıkları aracı belirledi.



Operasyon düzenleyen ekipler, M.A. ve E.K'yi ikametlerinde gözaltına aldı.



Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği de ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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