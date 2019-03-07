Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'da Silahla Yaralama ve Darp

Güncelleme - Samsun'da Silahla Yaralama ve Darp

12 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla, bir kişi darbedilerek yaralandı.

Güncelleme - Samsun'da Silahla Yaralama ve Darp, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi silahla, bir kişi darbedilerek yaralandı.

İddiaya göre, Soner T, Taner T, Caner T, Alper T. ve Eray T, Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'taki iş yerine giderek, Fikri Y'ye aralarında husumet bulunan oğlu Musa Y'nin nerede olduğunu sordu.

Çıkan tartışma üzerine darbedilen Fikri Y, av tüfeğiyle Soner T'yi yaraladı.

Fikri Y. ve Soner T, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Irmak Polis Merkezi'ne giden Taner T, Caner T, Alper T. ve Eray T. teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, tedavilerinin ardından Fikri Y. ve Soner T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede pompalı tüfek, parçalanmış lavabo ile 17 tüfek kartuşu bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:31 Kaynak: AA

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