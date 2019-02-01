Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Güncelleme - Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı.

Güncelleme - Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde silahlı kavga sonucu iki kişi yaralandı.

İkiyüz Evler Mahallesi İkiyüz Evler Camisi yanında Ali Y. (27) ile Uğur E. (27) ve Mesut Ş. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut Ş, otomobilinden aldığı av tüfeğiyle ateş ederek Ali Y'yi ayağından yaraladı.

Saçmaların isabet ettiği Mesut Ş'nin arkadaşı Uğur E. de bacağından yaralandı.

Ali Y, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ali Y, burada ameliyata alındı.

Uğur E. ise arkadaşı Mesut Ş. tarafından otomobiliyle Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, daha sonra hastaneden uzaklaşan Mesut Ş. ile tedavisinin ardından taburcu edilen Uğur E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Ş. ve Uğur E. tutuklandı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu av tüfeğini de dere kenarında buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:06 Kaynak: AA

Canik, kavga, Samsun, 3. Sayfa
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