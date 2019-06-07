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GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı

56 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.

GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 3 kişi tabancayla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Derecik Mahallesi 1395. Sokak'ta büfe işleten H.A, iş yerinin önünde İ.S, H.D. ve S.Ö. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, yanında bulunan tabancayla ateş ederek İ.S, H.D. ve S.Ö'yü bacaklarından yaraladı.
Yaralılardan H.D. ve S.Ö. ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.S. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, kavgaya ilişkin O.A, T.K, Y.U. ve Ö.A'yı gözaltına aldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Derecik, İlkadım, Samsun, Güncel
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