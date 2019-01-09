Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'da Terör Örgütü El Kaide Operasyonu

Güncelleme - Samsun'da Terör Örgütü El Kaide Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü El Kaide şüphelisi gözaltına alındı.

Güncelleme - Samsun'da Terör Örgütü El Kaide Operasyonu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü El Kaide şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışma sonucu Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde belirlenen adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Muhammed A.B. gözaltına alındı.

Afganistan'da El Kaide terör örgütü içinde yer aldığı ve Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:47:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'da Terör Örgütü El Kaide Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]