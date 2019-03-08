Güncelleme - Samsun'da "Torbacı" Operasyonu
2 saat önce
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
Samsun
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu merkez Canik
, Atakum
ve İlkadım
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekiplerin adreslerdeki aramasında, 196,94 gram sentetik uyuşturucu, bin 42 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap, 12,60 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve 2 kartuş ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:24 Kaynak: AA
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