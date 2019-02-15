Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'da Yağma, Şantaj ve Tehdit İddiası

Güncelleme - Samsun'da Yağma, Şantaj ve Tehdit İddiası

1 saat önce

Samsun'da mimar çiftin şantaj ve tehditle 15 bin liralarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Güncelleme - Samsun'da Yağma, Şantaj ve Tehdit İddiası, System.String[]
Samsun'da mimar çiftin şantaj ve tehditle 15 bin liralarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İddiaya göre, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan mimar Semih E. ve eşi Pınar E'nin iş yerine giden Aleyna K. ve Alperen Alparslan K, çifti "Piyasaya borcumuz var. Bize para verin, vermezseniz sizi öldürürüz." diyerek tehdit etti.

Semih E, şüphelilerin söylediği banka hesabına 15 bin lira yatırdıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Aleyna K. ve Alperen Alparslan K. ile olayla bağlantısı bulunan Sezer Ç. ve Yasemin K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sezer Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan Sezer Ç'nin "yağma," Alperen Alparslan K'nin ise "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlamasıyla arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:50 Kaynak: AA

Pınar, İlkadım, Bahçelievler Mahallesi, Samsun, Güncel
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