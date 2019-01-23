Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki "Anaokulu Servisinde Çocuğun Unutulduğu" İddiası

Güncelleme - Samsun'daki "Anaokulu Servisinde Çocuğun Unutulduğu" İddiası

36 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir anaokulu öğrencisini servis minibüsünde unuttukları iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ile yardımcı personel, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Güncelleme - Samsun'daki
Samsun'un Atakum ilçesinde, bir anaokulu öğrencisini servis minibüsünde unuttukları iddiasıyla gözaltına alınan sürücü ile yardımcı personel, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Fırat Özdemir Anaokuluna giden R.D'yi (4), servis minibüsünde unuttukları iddia edilen sürücü Serbülent A. (56) ile araçta yardımcı personel olarak çalışan Melek K. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

Fırat Özdemir Anaokuluna giden R.D'yi (4) anne Gülnür D'den 16 Ocak'ta öğle saatinde teslim alan servis aracı okula hareket etmiş, diğer öğrenciler minibüsten indirilirken R.D. araçta unutulmuştu.

Yaklaşık 5 saat araçta kalan R.D, servis görevlisinin okul çıkışında çocukları alacağı sırada fark edilmişti. Görevliler, servis aracıyla R.D'yi annesi Gülnür D'ye götürüp özür dilemişti.

Aile, çocuklarını serviste unutanlar hakkında polise şikayete bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi

Son Dakika! Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:24:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki "Anaokulu Servisinde Çocuğun Unutulduğu" İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]