Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu
38 dakika önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 zanlı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 zanlı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 Irak ve bir Ürdün uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüpheliler, 15 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:19 Kaynak: AA
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