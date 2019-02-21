Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

38 dakika önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 zanlı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 zanlı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 Irak ve bir Ürdün uyruklunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheliler, 15 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:19 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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