Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 24 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 24 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları hakimlikçe gözaltı süreleri uzatıldı.

Şüpheliler, tekrar emniyete götürüldü.

Zanlılar, Samsun'da iki gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:05 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Sözler: Bölücülük Merakı Gün Yüzüne Çıkmıştır

Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]