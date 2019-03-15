Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların gözaltı süreleri, çıkarıldıkları hakimlikçe uzatıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere 3 gün önce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Irak, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]