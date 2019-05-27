Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisi çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, beşi ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:15 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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