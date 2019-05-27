GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bursa'da 2 bin polis ile uyuşturucu operasyonu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz