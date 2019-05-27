GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu
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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 07:15 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan Irak
uyruklu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Canik
ve İlkadım
ilçelerinde belirlenen adreslere 17 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisi çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, beşi ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverilmişti.
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