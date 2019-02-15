Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki Silahlı Kavga

Güncelleme - Samsun'daki Silahlı Kavga

59 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Samsun'daki Silahlı Kavga, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

İncesu Yalı Mahallesi'nde Uğur Altuntaş'ı (35), gece kulübü çıkışında tabancayla öldüren Hüseyin G'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çelik yelek giydirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Bu arada, iş yeri önündeki kavga ile yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da dün Uğur Altuntaş, ağabeyi ile eğlenmek amacıyla gittiği gece kulübünden çıktığı sırada bir kadını darbettiğini gören iş yeri sahibi Hüseyin G. (49) ile tartışmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin G, tabancayla Altuntaş'ı öldürmüştü. Zanlı Hüseyin G. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:42 Kaynak: AA

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