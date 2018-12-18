Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun'daki Terör Örgütü Operasyonu

Güncelleme - Samsun'daki Terör Örgütü Operasyonu

47 dakika önce

Samsun'da terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 Suriyeli zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Samsun'daki Terör Örgütü Operasyonu, System.String[]
Samsun'da terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 Suriyeli zanlı tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alınan Suriye uyruklu Hasan S. (22) ve Rankın S'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG içinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:06 Kaynak: AA

PKK, Samsun, Güncel
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