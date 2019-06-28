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GÜNCELLEME - Samsun merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

1 saat önce

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

GÜNCELLEME - Samsun merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu, System.String[]
Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Samsun, Ordu, İstanbul, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ekipler, 2018-2019 yıllarında değişik illerde bulunan yediemin otoparklarında usulsüz olarak araçları parçalayıp satan ve Samsun'da bu tür araçları alan şüphelilere yönelik yaklaşık 3 aylık çalışma yürütmüş, araçları satan 17 zanlının "oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, suç eşyasının satın alınması, güveni kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarına ilişkin örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" suçlarına karıştığını tespit etmişti.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda 3 gün önce Samsun, Ordu, İstanbul, Tekirdağ ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:45 Kaynak: AA
Ordu, Aydın, Samsun, Güncel
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