Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Güncelleme - Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

1 saat önce

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Güncelleme - Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Samsun, İstanbul, Kütahya, Giresun, Sakarya, Bartın, Trabzon ve İzmir'de 28 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu kişilerin banka hesaplarında 8 milyon 336 bin 38 lira hesap hareketi bulunduğunu, 34 farklı ilde ikamet eden 123 kişinin de hesaplara bahis parası yatırdığını belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Selçuk K. ve Cem Ş'yi Samsun'da, Ercan B, Cihan A, Hamit M. ve Davut T'yi İstanbul'da, Tugay T'yi Giresun'da, Ünal T'yi de Kütahya'da yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 480 lira ile 3 bin 500 lira tutarında senet, içinde yasa dışı bahis ile ilgili notların bulunduğu defter ve notlar, şüphelilere ait cep telefonlarıyla dijital materyaller ele geçirildi.

Samsun'a getirilen zanlılardan Cem Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ercan B, Cihan A, Hamit M, Tugay T. ve Ünal T. tutuklandı.

Selçuk K. ve Davut T. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma kapsamında, 20 kişi hakkında, bulundukları illerde ifadelerinin alınması için yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıtanın Dikkati Yaşlı Dilencinin Zulasını Ortaya Çıkardı İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı

17 Yaşındaki Genç, Günlük Kiralık Evde Başından Vurulmuş Halde Bulundu CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Sarıgül İtirafı: Eyüp'ü Verelim Dedik, 'İstemiyorum' Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 22:48:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]