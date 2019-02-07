Güncelleme Sancaktepe'de İş Yeri Yangını

Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki iki binaya da zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sancaktepe'de bir tekstil atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki iki binaya da zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokağı'nda faaliyet gösteren iki katlı bir tekstil atölyesinin giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğindeki iki binaya da sirayet etti.



Binadakiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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