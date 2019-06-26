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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Yaslıca Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Atlı ve Karaçizmeli ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm (35), Mehmet (35), Barış (14), Mehmet (53), İbrahim (37), Mustafa (31) ve Mehmet Karaçizmeli (38) ile Önder Atlı (31) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavganın ardından olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Öte yandan, kavganın 24 Mart'ta aynı mahallede, İmam Atlı (63) ve Ziya Karaçizmeli'nin (45) bir evde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili olduğu ileri sürüldü.
Valilik açıklaması
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Tüm yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, "Olayın yaşandığı bölgede her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup, başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43 Kaynak: AA
Yaslıca, Bozova, Şanlıurfa, Güncel
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