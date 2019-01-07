Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Şanlıurfa'da Servis Minibüsleri Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme - Şanlıurfa'da Servis Minibüsleri Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

56 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Güncelleme - Şanlıurfa'da Servis Minibüsleri Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Hüseyin Ay yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik kara yolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında Mahmut Akkurt'un kullandığı 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan Nihal Aslan (12), Zeynep Işık (13), Zeliha Bilir (13), Osman Çelik, Aysel Oğur, Şengül Boğatekin, Sabriye Güren, Vahide Karakuş, Fethi Akkurt (35) ve Hatice Sonar (37), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Akkurt ve Sonar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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