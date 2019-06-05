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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

48 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gölcük Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tarladaki sulama borularının sökülmesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada aralarında çocukların da bulunduğu A.A, S.A, M.A.A, M.E.A, M.A ve Ö.A, M.A ile 3 yaşındaki Cizre Akbalık yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Cizre Akbalık'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için mahallede önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:58 Kaynak: AA
Hilvan, Şanlıurfa, Güncel
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