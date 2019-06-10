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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun kaybolması

3 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde dün sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun kaybolması, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde dün sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
Tarlabaşı Mahallesi'nde bölgeden geçen sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki Abdulkadir Kuş için dün ara verilen arama çalışmaları bugün tekrar başladı.
Çocuğun akrabaları ile vatandaşların da destek verdiği jandarma ve su altı polis ekipleri, öğleden sonra su seviyesinin azalmasıyla su altında da arama yaptı.
Buradan da bir sonuç alamayan ekipler, arama çalışmalarını kanalın aşağı kısımlarına doğru genişletti.
Ekipler, Kuş'un cansız bedenini kanala düştüğü yerden 24 kilometre uzakta buldu.
Yapılan incelemenin ardından Kuş'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tarlabaşı Mahallesi'nde, dün bölgeden geçen sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Abdulkadir Kuş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:03 Kaynak: AA
Tarlabaşı, Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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