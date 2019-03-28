Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Güncelleme - Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

17 dakika önce

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Güncelleme - Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın, System.String[]
Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysi Koran'a ait tekstil fabrikasında, pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Fabrikanın duvarlarını kepçe yardımıyla yıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, 80 ton pamuğun kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan da yangının meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:22 Kaynak: AA

İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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