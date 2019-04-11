Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme - Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

38 dakika önce

Şanlıurfa'da ikisi kamyon 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Güncelleme - Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da ikisi kamyon 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Mehmet Burumtekin idaresindeki bulgur yüklü 73 SD 628 plakalı kamyon, Akabe Mahallesi SSK Köprülü Kavşağı'nda önünde seyreden Sabri Yeşilçayır yönetimindeki 63 ET 924 plakalı kamyona çarparak devrildi.

Kontrolden çıkan Yeşilçayır'ın kullandığı kamyon ise aynı güzergahta seyreden İbrahim Girçek yönetimindeki 63 ZT 466 plakalı ve Mehmet Kılıç'ın kullandığı 63 KL 443 plakalı otomobillere, ardından da Celal Dağ yönetimindeki 63 AAK 038 plakalı otomobile çarptı. Kamyon daha sonra çevrede bulunan alışveriş merkezinin önündeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazaya karışan 5 aracın sürücüsü de yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Burumtekin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kadar kapanan Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:00 Kaynak: AA
Köprülü, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığından İtalya'nın Sözde Ermeni Soykırımıyla İlgili Talebine Sert Tepki İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam İspanya'da Çalındı, Muğla'da Yakalandı! Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:38:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]