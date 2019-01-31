Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

Güncelleme - Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu

9 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme - Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Viranşehir ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla dün 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:06 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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