Güncelleme - Şanlıurfa'daki Terör Operasyonu
19 dakika önce
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa
'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Viranşehir
Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Ç, F.C. ve R.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 8'i ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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