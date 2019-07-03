GÜNCELLEME - Sarar çiftinin evindeki soygun

Sarar
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar
ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir
'deki evlerinde darbettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan
'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye
'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı
yanı sıra Adalet Bakanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
İnterpol Daire Başkanlığı'nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan 4'ü kadın 6 şüphelinin, iade işlemleri tamamlandı. Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgaristan polisince Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne
ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kente getirildi.
Şüpheliler, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık taramasının ardından sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, mayıs ayında, Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova
uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra şüpheliler, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
Zanlılar, geçen ay Bulgaristan Hasköy
Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.
Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.