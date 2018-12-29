Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sarıveliler Devlet Hastanesi Çatısında Yangın

Güncelleme - Sarıveliler Devlet Hastanesi Çatısında Yangın

1 saat önce

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde devlet hastanesinin çatısında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Güncelleme - Sarıveliler Devlet Hastanesi Çatısında Yangın, System.String[]
Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde devlet hastanesinin çatısında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Sarıveliler Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle hastalar ve personel tahliye edildi.

Rüzgarın da etkisiyle çatıda yayılan yangını söndürmek için çevre belde ve ilçe belediyelerinden destek istendi.

Yangın tamamen söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına 6 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini belirterek, "Çatıda bol miktarda yalıtım malzemesi olduğu için yangına zor müdahale ediliyor. Hastanenin zamanında boşaltılması bir faciayı önlemiş. Çalışmalar sürüyor." dedi.

Kaymakam Emrah Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hastanesi çatısında yüklenici firma tarafından yapılan tadilat çalışmasında kaynak makinesinden kaynaklı yangın meydana geldiğini belirtti.

Yangının başlamasından itibaren ilçedeki itfaiye ekipleri başta olmak üzere Göktepe Beldesi, Başyayla, Güneyyurt, Ermenek ve Konya Büyükşehir Belediyesinden destek amacıyla itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini belirten Uzun, "Hastanede bulunan hasta ve personel tahliye edilmiştir. Yangın saat 22.00 sıralarında söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. 6 kişi dumandan hafif derecede etkilenmiş olup tedavi amacıyla 112'ye bağlı ilçemiz, Ermenek ve Başyayla'ya ait ambulanslar ile Ermenek Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. " ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:45 Kaynak: AA

İtfaiye, Devlet Hastanesi, Sarıveliler, Güncel
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