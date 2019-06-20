Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzakta bulundu
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GÜNCELLEME - Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzakta bulundu

1 saat önce

Bartın'da etkili olan sağanağın ardından sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

GÜNCELLEME - Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzakta bulundu, System.String[]
Bartın'da etkili olan sağanağın ardından sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail Çeliktaş'ı (70) arama çalışmaları devam etti.
Eskiemirler köyü mevkisinde AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda, yaşlı adamın cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulundu.
Çeliktaş'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ü arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.
AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 8 dalgıç, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra polisin 3 drone ile katıldığı çalışmalarda yaklaşık 3 kilometrelik dere yatağı tarandı.
Vatandaşların da yardım ettiği aramalardan sonuç alınamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.
Sakarya AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik arama kurtarma timinin de katılacağı çalışmalara yarın devam edilecek.
Öte yandan sel nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan, beldeye ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:35 Kaynak: AA
Jandarma, AFAD, Bartın, Güncel
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